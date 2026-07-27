Darum geht es: Die australische Fluggesellschaft Qantas will Luftfahrtgeschichte schreiben und erstmals eine direkte Flugverbindung zwischen Sydney und London ohne Zwischenlandung anbieten. Mit einer Flugzeit von bis zu 21 Stunden und einer Distanz von rund 17’000 Kilometern wäre das «Project Sunrise» der längste kommerzielle Nonstop-Flug der Welt. In einem Testflug wurde nun schon mal eine ähnlich lange Strecke von Toulouse (F) nach Melbourne absolviert – mit Erfolg.

Mit dem erfolgreichen Testflug wurde eine hohe Hürde gemeistert.

Der Test: Bei dem Testflug wurden die realen Bedingungen an Bord des Flugzeugs auf dem «Längststreckenflug» simuliert: So befanden sich auf den Sitzen zwar keine Menschen, aber eine Art Wasserschläuche, die das Gewicht und die Temperatur der Passagiere simulierten. Ausserdem befanden sich viele Messgeräte an Bord, welche alle Parameter massen und aufzeichneten, die für die Airline relevant sind. «Mit dem erfolgreichen Testflug wurde eine hohe Hürde gemeistert», sagt die Luftfahrt-Expertin Laura Frommberg.

Legende: 238 Passagiere sollen ab Herbst 2027 die Strecke Sydney–London unter den Hintern nehmen können. Reuters/Tim Hepher

Das Spezielle: «Bislang war kein Flugzeugmodell in der Lage, einen so langen Flug zu absolvieren», so Frommberg, die auch Chefredaktorin des «Aero Telegraph» ist. Nun wurde mit dem Airbus A350-1000 ULR – «Ultra Long Range» – eine spezielle Passagiermaschine dafür entwickelt. Sie verfügt über Zusatztanks und eine spezielle Kabine. Und weil eine einzige Crew nicht 20 Stunden nonstop im Dienst sein kann, braucht es für den Flug zwischen Sydney und London zwei Crews an Bord.

Die Passagiere: Weil in dem Spezial-A350 rund 20 Prozent weniger Sitze eingebaut werden, dürfte es für die 238 Passagiere etwas komfortabler werden als im normalen A350. So soll es in der Kabine eine Art kleine Fitnesszone geben, wo man sich etwas bewegen kann, auch unter Anleitung von Fitnessvideos. «Man hat sich also durchaus etwas überlegt, damit es auf dem langen Flug einigermassen komfortabel wird für die Passagiere – auch für jene in den günstigeren Klassen», so Frommberg.

Die Probleme: Qantas hatte das «Project Sunrise» bereits 2017 angekündigt. Doch es hat nun fast zehn Jahre gedauert, bis die Airline mit dem ersten Nonstop-Flug zwischen Europa und Sydney bereit war. Hauptgrund waren Verzögerungen bei der Entwicklung des neuen Längsstrecken-Typs des A350, die auch durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst wurden. Hinzu kommt die weltpolitisch schwierige Lage, in der eine möglichst sichere, aber auch kurze Flugroute gefunden werden muss. Im Herbst 2027 soll es dann endlich losgehen.

Weitere Tests: Bis es so weit ist, plant Qantas noch zahlreiche weitere Tests und eine ganze Kampagne an Längststrecken-Testflügen. Auch hat das Testflugzeug bislang nicht die richtige Qantas-Lackierung. Irgendwann wird dann auch die richtige Kabine eingebaut und dann erhält die australische Airline auch ihren ersten «richtigen» A350-1000 ULR. Dieser wird dann zunächst in Australien selbst fliegen, damit die Crews sich daran gewöhnen können, damit zu arbeiten.