Die Anwaltsgruppe, zu der auch Warren Binford gehörte, hatte sich per Gerichtsbeschluss Zugang zu dem Lager in Clint, nahe El Paso in Texas verschafft. Laut Binford führt die Gruppe seit 20 Jahren Stichproben in Grenzlagern durch. Doch noch nie habe sie ähnliche Zustände wie in Clint angetroffen. Deshalb machte die Gruppe ihre Beobachtungen in der «New York Times» öffentlich. Wohl nicht zuletzt deswegen gab der interimistische Chef der US-Grenzschutzbehörde, John Sanders, inzwischen seinen Rücktritt per 5. Juli bekannt.

Aufgrund der steigenden Zahl illegaler Grenzübertritte aus Mexiko in die USA sind die Grenzlager massiv überlastet. Allein im Mai griffen US-Grenzpolizisten mehr als 144'000 Menschen auf, die illegal in die USA wollten. Die meisten von ihnen stammen aus Mittelamerika. Sie flüchten vor Gewalt und Armut aus ihrer Heimat – mit Ziel USA. US-Präsident Donald Trump rief einen Sicherheits-Notstand an der Grenze zu Mexiko aus und will dort eine Mauer bauen. (dpa)