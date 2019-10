Die Wahl im ostdeutschen Bundesland Thüringen hat begonnen. Dort sind 1.73 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

Die bisherige Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen könnte ihre knappe Mehrheit verlieren.

Die Alternative für Deutschland (AfD) könnte ihr Ergebnis von 2014 verdoppeln und mit der CDU gleichziehen.

Mit Spannung erwartet wird, ob die rot-rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ihre knappe Mehrheit verteidigen kann. Zudem richtet sich das Augenmerk auf die AfD. Die Rechtspopulisten waren 2014 erstmals mit einem Stimmenanteil von 10.6 Prozent in den Thüringer Landtag eingezogen.

Legende: Die AfD mit ihrem weit rechts stehenden Spitzenkandidaten Björn Höcke könnten auf 21 bis 24 Prozent zulegen. Eine Regierungskoalition mit der AfD schliessen die restlichen Parteien aus. Reuters

Nach jüngsten Umfragen könnte die AfD ihren Stimmenanteil bei dieser Wahl mehr als verdoppeln. Mit den Christdemokraten der CDU liegt sie im Rennen um den zweiten Platz hinter der Linken.

Ungewiss ist auch, ob die liberale FDP den Einzug in den Landtag schafft oder an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Sozialdemokraten und Grüne kommen in den Umfragen auf Stimmenanteile im einstelligen Bereich.