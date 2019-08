Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit begann am Sonntag das Opferfest Eid al-Adha, das wichtigste Fest überhaupt im Islam. Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg besuchte Mitglieder der Gemeinde in Baerum, die sich zum Feiern in einem Hotel versammelt hatten. «Was passiert ist, ist etwas, das in Norwegen nicht passieren sollte. Norwegen ist ein sicherer Ort», sagte Solberg.

Der Angriff auf die Moschee sei ein «direkter Angriff auf die norwegischen Muslime» und auf die «Religionsfreiheit», so Solberg. In Norwegen leben laut amtlichen Schätzungen rund 200'000 Muslime.