In einer Potsdamer Klinik sind vier Menschen getötet und eine Person schwer verletzt worden. Es kam zu einer Festnahme.

Vier Tote in Klinik entdeckt – Mitarbeiterin tatverdächtig

Leichenfund in Deutschland

Die vier Toten sowie die schwer verletzte Person seien durch «äussere Gewalteinwirkung» gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Die Personen seien in verschiedenen Krankenzimmern einer Station gefunden worden.

Nach Informationen des «Tagesspiegel» soll es sich bei den Toten um Patienten gehandelt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Eine mutmasslich dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin sei festgenommen worden, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am frühen Donnerstagmorgen mit. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor.

Vor der Oberlinklinik in Potsdam standen am Mittwochabend Polizeiautos und Krankenwagen. In welchem Teil der Klinik sich die Tat ereignete, wurde bis zum frühen Morgen zunächst nicht mitgeteilt. Die Oberlinklink ist eine Orthopädische Fachklinik.