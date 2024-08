Pandas gelten als Symbole der Freundschaft zwischen China und den Ländern, in die sie von der Volksrepublik geschickt werden. Es gibt seit vielen Jahren eine «Panda-Diplomatie», die Peking auch strategisch einsetzt, um ein positives China-Bild zu vermitteln und sich für politische Gefälligkeiten erkenntlich zu zeigen. Allerdings handelt es sich stets nur um Leihgaben, die – ebenso wie im Ausland gezeugte Jungtiere im Alter von etwa zwei bis vier Jahren – nach China zurückgebracht werden müssen. Die USA hatten 1972 nach dem historischen Besuch des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon in Peking zwei Bären geschenkt bekommen.

Die bei vielen Zoo-Besuchern beliebten schwarz-weissen Bären sind grösstenteils in Chinas südwestlicher Provinz Sichuan beheimatet. Grosse Pandas gelten nicht nur als ausgesprochen niedlich, sie sind auch äusserst selten. In freier Wildbahn leben in China laut dem World Wide Fund For Nature (WWF) etwas mehr als 1800 Grosse Pandas.