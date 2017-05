Der 39-jährige Emmanuel Macron wird neuer Staatspräsident Frankreichs. Porträt eines Unabhängigen.

Philosoph und Investmentbanker 1:02 min, vom 7.5.2017

Der 39-Jährige ist der erste Präsident Frankreichs, der nicht für eine der beiden grossen Parteien, Konservative und Sozialisten, angetreten ist.

Auch ist der ehemalige Wirtschaftsminister der Regierung Hollande noch nie in ein offizielles Amt gewählt worden. Wer also ist der Mann, der Frankreich fünf Jahre lang führen soll?

Partei: Hinter Macron steht die von ihm 2016 gegründete politische Bewegung «En Marche!». Einen klassischen Parteiapparat hat er bis heute nicht. Er führt sein Wahlkampfteam wie ein Start-up-Unternehmen. «Wir müssen einen anderen Weg gehen, weil wir jene zusammenbringen wollen, die genug haben von Versprechen, die nie eingehalten werden», sagte er im Sommer vor seinen Anhängern. Getragen von Meinungsumfragen, die ihm grosse Popularität im Land zusprechen, schickte Macron daraufhin seine Anhänger auf die Strasse und von Tür zu Tür, um des Volkes Puls zu nehmen.

Linie: Macron ist unkonventionell, er will «weder rechts noch links» sein. Er gilt als Mitte-Links-Politiker, seine Ausrichtung ist sozialliberal. Er wurde noch nie in ein Amt gewählt. Er will Staatsausgaben kürzen und 120'000 Beamtenstellen streichen. Er will ein Investitionsprogramm im Umfang von 50 Milliarden Euro umsetzen. Das meiste davon ist für eine Energiewende und für Bildung vorgesehen. Am aktuellen Flüchtlingskurs will er festhalten, ebenso am Rentenalter von 62 Jahren.

Wer ist Emmanuel Macron?

Haltung zu Europa: Macron tritt für Europa und damit auch für eine enge Partnerschaft mit Deutschland ein. «Ich habe Europa im Herzen», lautet sein Motto. Das machte ihn zum prominentesten Widersacher der europafeindlichen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Unter seiner Ägide soll Frankreich den Stabilitätspakt befolgen und sich mehr in die EU integrieren, vor allem in Verteidigungsfragen.

Herkunft: Der Arztsohn aus der nordfranzösischen Stadt Amiens ist diplomierter Philosoph. Zu seinen Hobbys zählen Klavierspielen, Kickboxen und Tennis. Bis 2012 war Macron Investmentbanker bei Rothschild & Cie. Dann holte ihn Präsident François Hollande als Berater in den Elyséepalast. Von 2014 bis 2016 war der studierte Philosoph Wirtschaftsminister.

Privates: Verheiratet seit 2007 mit Brigitte Macron (64). Er kennt sie seit seiner Schulzeit, sie war damals seine Französischlehrerin. Sie hat drei Kinder aus erster Ehe, zwei davon älter als Macron.