Am Sonntag finden in den meisten Städten und Gemeinden in Serbien Lokalwahlen statt. Während einige Parteien die Wahlen in der Hauptstadt Belgrad boykottieren, tritt die Opposition überall sonst im Land geschlossen an. Daher sind Wahlerfolge in der zweitgrössten Stadt Novi Sad oder der südlich gelegenen Stadt Nis wahrscheinlicher.

Bereits im Dezember hat es in Serbien Parlamentswahlen sowie auf lokaler Ebene in Belgrad gegeben. Der Urnengang wurde damals von Betrugsvorwürfen überschattet. Nationale wie internationale Wahlbeobachter werfen der Regierung vor, die Wahlergebnisse stark manipuliert zu haben. Experten und Expertinnen gehen auch bei den jetzigen Wahlen von Betrugsversuchen aus.