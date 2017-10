In den italienischen Regionen Lombardei und Venetien findet am Wochenende ein Referendum zu mehr Autonomie statt. Lanciert hat die Abstimmung die Lega Nord, die seit langem mehr Unabhängigkeit von Rom fordert.

Während Europa nach dem Unabhängigkeitsreferendum nach Katalonien und Spanien schaut, findet in der Lombardei und in Venetien ein Referendum über zusätzliche Autonomie statt.

Mehr als elf Millionen Bürger können in den beiden wohlhabenden Regionen abstimmen. Es geht um die Frage, ob die Regionen mit Rom Verhandlungen über die Ausweitung ihrer Kompetenzen aufnehmen sollen. Vor allem in Venetien, im Veneto, gibt es dafür zahlreiche Anhänger.

Die Kleinstadt Rosà liegt im Hinterland von Venedig. Bürgermeister Paolo Bordignon politisiert für die Lega Nord (siehe Box unten). Er betont, es gehe nicht um Unabhängigkeit, sondern um mehr Kompetenzen. Etwa bei der Schule.

Zusatzinhalt überspringen Mehr zur Thema Mehr zum Thema hören Sie heute Abend im «Echo der Zeit» um 18 Uhr auf SRF 1, um 19 Uhr auf SRF 2 und SRF 4 News.

Es geht um Geld

Der Bürgermeister versteht nicht, warum im Ort Lehrer aus dem Süden Italiens angestellt werden müssen. Darüber soll die Region mit Rom verhandeln.

Oder darüber: In der Region um Neapel, im Süden, koste ein Essen im Spital bis zu 16 Euro, im Veneto durchschnittlich nur 6 Euro.

« Das kann sich der Süden nur leisten, weil der Norden diesen Luxus finanziert. » Paolo Bordignon

Bürgermeister von Rosà

Es geht also ums Geld. Der Veneto solle einen grösseren Teil seiner Steuereinnahmen für sich behalten dürfen, anstatt den Süden zu finanzieren.

Zusatzinhalt überspringen Die Lega Nord Die Lega Nord ist eine rechtspopulistische Partei, die haupsächlich im Norden Italiens aktiv ist. Die Partei wurde Ende der 1980er-Jahre gegründet. Sie setzt sich vornehmlich für Übertragung von Kompetenzen an die Region ein. Zeitweise forderte sie einen eigenen Staat.

Vorbild Südtirol

Ähnlich tönt es in Vicenza, weiter südlich. Hier regiert nicht etwa die Lega Nord, sondern der sozialdemokratische Partito Democratico. Bürgermeister Achille Variati will am Sonntag ein Ja einlegen.

Sein Vorbild ist das Südtirol. Über Jahrzehnte hat sich die wohlhabende Region mit ihrer deutschsprachigen Minderheit in Italien zahlreiche Kompetenzen erkämpft.

So kann das Südtirol über 80 Prozent seines Steuergelder behalten und zum Beispiel in seine Berufsschulen investieren.

Bürgermeister Variat möchte das Gleiche. Aber er sagt, das gehe nicht.

« Würden alle Regionen ihr Steuergeld für sich behalten, wer würde dann noch für Rom und den gemeinsamen Staat aufkommen? » Achille Variati

Bürgermeister von Vicenza

Sogar der Vorsitzende des gegnerischen Abstimmungskomitees, Stefano Poggi, ist nicht generell gegen zusätzliche Kompetenzen.

Aber: Er stört sich daran, dass Venedig, die Hauptstadt der Region, mit mehr Kompetenzen zu einem neuen Wasserkopf werden könnte. Ein Rom mit Kanälen, spottet Poggi.

Der Jungpolitiker möchte die zusätzlichen Kompetenzen lieber nahe zum Bürger bringen. So wie es die Schweiz mit ihren überschaubaren Kantonen vormache.

Wichtig ist die Stimmbeteiligung

Fundamentalwiderstand klingt anders. Viele im Veneto möchten zusätzliche Kompetenzen. Viele möchten wenigstens ein bisschen Südtirol sein.

Ausschlaggebend beim Referendum werden nicht nur die Ja-Stimmen sein, sondern die Stimmbeteiligung: je mehr Leute abstimmen desto kräftiger ist der Rückenwind für die Verhandlungen mit Rom.