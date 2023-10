Wegen Grossbrand bis am Nachmittag keine Flüge in Luton

Am Dienstagabend entfachte sich in einem Parkhaus des Londoner Flughafens Luton ein Feuer.

Bis Mittwochnachmittag ist der Flugbetrieb vorläufig eingestellt. Passagiere wurden aufgerufen, nicht anzureisen.

Auch Flüge aus der Schweiz sind betroffen.

Wie der Flughafen auf seiner Webseite kommuniziert, bleibt der Flugbetrieb bis Mittwoch 15:00 Uhr Ortszeit, 16:00 Schweizer Zeit, vorläufig eingestellt. Am Dienstagabend brach im Parkhaus des Terminals 2 ein Grossbrand aus. Während die Einsatzkräfte den Brand bekämpften, wurde der Flugbetrieb eingestellt. Vier Feuerwehrleute und ein Flughafenmitarbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten.

Gestrandete Reisende

Ein Augenzeuge schilderte der britischen Nachrichtenagentur PA, dass zunächst nur ein einzelnes Fahrzeug gebrannt habe. «Ein paar Minuten später stand die oberste Etage grösstenteils in Flammen, Auto-Alarmanlagen gingen an mit lauten Explosionen von Autos, die in Flammen aufgingen», wurde der Mann zitiert.

Der BBC zufolge waren viele Reisende an dem Flughafen zunächst gestrandet, weil sie ihre Flüge nicht antreten konnten oder weil ihre Autos in dem brennenden Parkhaus waren. Die Menschen werden dazu aufgerufen, nicht anzureisen. Mit dem Feuer bildete sich auch eine grosse Rauchentwicklung.

Auch Flüge aus der Schweiz sind betroffen. Am Mittwochmorgen wurde sowohl ein Flug ab Genf, als auch einer ab Zürich mit dem Zielflughafen Luton annulliert.