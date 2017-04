Prozess nach Loveparade-Unglück

Aus Tagesschau vom 1.9.2015

Fünf Jahre nach der Massenpanik an der Loveparade in Duisburg, an der 21 Menschen ums Leben kamen, hat der erste Prozess begonnen. Ein Feuerwehrmann klagt vor dem Landgericht Duisburg auf Schadenersatz, jedoch mit wenig Aussicht auf Erfolg.