Legende: Kais Saied Keystone/Archiv

Ungeklärt ist, welche Absichten Präsident Saied hat. Kritiker wie der Präsident des tunesischen Parlaments sprechen von einem Staatsstreich. Präsident Saied seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, er habe lediglich Artikel 80 der Verfassung angewendet. «Er hat ihn aber sehr selektiv gelesen und eigenwillig interpretiert», sagt Maghreb-Kenner Voll. Denn: Gemäss dem betreffenden Artikel müsste sich der Staatspräsident mit dem Parlamentspräsidenten und dem Regierungschef absprechen. «Aber der Staatspräsident hat den Regierungschef abgesetzt und das Parlament für 30 Tage suspendiert.»

Präsident Saied dürfte einer anderen Darstellung folgen: Er ist dem Ruf der Strasse gefolgt, um Ruhe und Ordnung zu bewahren – und nicht seinen eigenen Machtgelüsten. «Er hat immer schon behauptet, er mache nur, was das Volk will. Darauf wetten würde ich aber nicht», schätzt Voll.

In den nächsten Tagen und Wochen werde sich zeigen, was Saied plane. Dass heute vor dem Parlament die Armee aufmarschiert sei, sei in Tunesien zumindest ungewöhnlich. Denn in innenpolitischen Streitfällen habe sie sich bisher stets neutral verhalten – auch schon bei der Revolution gegen Diktator Ben Ali. «Jetzt hat Saied einen General zum Verteidigungsminister gemacht. Auch dies ist eine Premiere.»