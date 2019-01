Bei den Unruhen und Protesten gegen Staatschef Nicolás Maduro sind in Venezuela binnen zwei Tagen 13 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Menschen seien durch Schusswaffen getötet worden. Dies sagte der Leiter der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS), Marco Ponce, der Nachrichtenagentur AFP. Die Todesfälle hätten sich am Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt Caracas und in den Bundesstaaten Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas und Bolívar zugetragen. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben nicht überprüfen.