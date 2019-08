Macron und Putin in Frankreich

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron. Ein Treffen mit Symbolcharakter, denn am Samstag treffen sich in Frankreich die G7-Länder – und zwar ohne Putin. Seit der Krim-Annexion 2014 ist Russland nicht mehr Teil dieser Gruppe von wichtigen Industriestaaten. Ein für Putin politisch bedeutendes Treffen, meint Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky.

Luzia Tschirky Russland-Korrespondentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Luzia Tschirky ist SRF-Korrespondentin für die Region Russland und die ehemalige UdSSR. Zuvor war sie im trimedialen Journalismus-Stage bei SRF.

SRF News: Welche Bedeutung hat diese Einladung für Russland?

Luzia Tschirky: Für Präsident Putin ist jede Einladung von einem westlichen Staatsoberhaupt grundsätzlich eine Möglichkeit, Russland als international respektierten Partner zeigen zu können. Nicht unbedingt nur nach aussen, sondern vielmehr auch nach innen für das eigene Fernsehpublikum. Denn der Präsident zeigt seine Stärke in Russland vor allem durch Stärke in seiner Aussenpolitik.

Nach der Krim-Annexion war Russland auf der internationalen Bühne isoliert. Dieser staatspolitische Besuch ist also eine Art politischer Coup für Putin?

Von einem Coup würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Seit der Annexion ist mehr als ein halbes Jahrzehnt vergangen und Wladimir Putin war seither ja schon mehrmals in Westeuropa zu Besuch. Dennoch sind die Sanktionen weiterhin in Kraft und für Russland ist jede Einladung natürlich grundsätzlich eine Chance. Gerade auch eine Einladung nach Frankreich ist eine Gelegenheit, sich international präsentieren zu können. Ein Coup ist vielleicht ein bisschen ein zu starker Ausdruck dafür.

Putin im Schweizer Luftraum Beim Rückflug aus Frankreich wurde die Maschine des russischen Präsidenten Wladimir Putin über Genf von der Schweizer Luftwaffe begleitet. Russland spricht von «Gastfreundlichkeit» der Schweiz.

Was erhofft sich Russland jetzt konkret von diesen Treffen mit Macron?

Auf russischer Seite wurde eine ganze Reihe von Themen angekündigt für das Treffen zwischen Putin und Macron: Die Situation im Nahen Osten, in Syrien und dem Iran sowie die eingefrorenen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Konkret zum G7-Gipfel hat man keine Äusserung gemacht auf russischer Seite. Doch es geht in erster Linie darum, dass sich Putin mit dem wichtigsten Staatsoberhaupt Europas treffen kann. Denn Merkel verlässt aus russischer Sicht bald die politische Bühne und Grossbritannien wird aus der EU austreten. Da bleibt nur noch Frankreich um sich mit dem wichtigsten europäischen Staatsoberhaupt zu treffen. Das ist eigentlich der Kern der Sache für Putin.

Russland hat letzte Woche einen französischen Investor in Russland aus der Untersuchungshaft entlassen. Muss man das als Geste des guten Willens verstehen?

Also wenn in Russland irgendwie guter Wille vorherrschen würde, dann hätte man diesen Mann gar nicht erst festnehmen müssen. Die Untersuchung wird von vielen Seiten sehr heftig kritisiert als eine Farce, die von Konkurrenten mit besseren Verbindungen zu russischen Sicherheitsorganen orchestriert worden war. Es ist mehr eine Geste im Vorfeld eines Treffens. Und Putin dürfte durchaus hoffen, etwas im Gegenzug vom französischen Staatsoberhaupt zu erhalten.

Russland will also möglichst schnell eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen. Was kann sich das Land bestenfalls erhoffen von diesem Treffen?

Frankreich kann gegenüber Russland die Rolle eines Türöffners für weitere Treffen Putins mit anderen europäischen Staatsoberhäuptern einnehmen. Aber ob die Sanktionen auf absehbare Zeit durch die Rolle Frankreichs abgeschwächt werden, hängt stark vom Widerstand der Europäischen Union ab. Und da kommt es darauf an, inwiefern durch diese Einladung nach Frankreich vielleicht noch weitere Treffen möglich sind.

Das Gespräch führte Marc Allemann