Zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 7.00 Uhr MEZ) registrierten die isländischen Behörden etwa 880 Erdbeben, wie der öffentlich-rechtliche Sender RUV berichtet.

Auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik kann es entsprechend zu einem Vulkanausbruch kommen.

Der Ort Grindavík ist schon in der Vornacht vorsorglich evakuiert worden.

Tausende Erdbeben – auf Island droht Vulkanausbruch

Bild 1 / 4 Legende: Aktivität an der Oberfläche: Auf der Halbinsel Reykjanes spritzt Lava aus der Erde. (11.11.2023) Reuters / David Holmes Bild 2 / 4 Legende: Nach einem mehrtägigen Erdbebenschwarm weisen zahlreiche Strassen schwere Schäden auf. Reuters Bild 3 / 4 Legende: Durch die vulkanische Aktivität entstanden auf einem Golfplatz in Grindavik metergrosse Erdlöcher. Reuters / RAGNAR VISAGE Bild 4 / 4 Legende: Der Zugang zur Blauen Lagune, einer der beliebtesten Touristenattraktionen Islands, wurde gesperrt. Die Lagune ist ein Badesee mit einer Temperatur von durchschnittlich 39 Grad. imago images

Die Erschütterungen seien alle unter der Stärke von 3.0 geblieben. Es sei deshalb viel ruhiger gewesen als in den vorigen zwei Nächten, so RUV. Nichts desto trotz kann es auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik noch zu einem Vulkanausbruch kommen. Daten aus der Nacht zeigten aber keine Veränderung der Magma-Kammern und deuteten nicht darauf hin, dass sich die Aktivität der Oberfläche nähert.

Nach einem mehrtägigen Erdbebenschwarm – einer bestimmten Form einer Erdbebenserie – haben die Behörden den Ort Grindavík mit etwa 3700 Einwohnern evakuiert und auch die nahe Blaue Lagune geschlossen, die bekannteste Touristenattraktion der Insel im Nordatlantik. Fotos aus der Gegend zeigen tiefe Risse in den Strassen und meterbreite Erdlöcher. Es wird von erheblichen Schäden an Häusern ausgegangen. Am Mittag wollte die isländische Regierung über die Lage beraten.

00:50 Video Island: Betroffene Bevölkerung wird evakuiert Aus News-Clip vom 11.11.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Prognose zu Ort und Zeit schwierig

Der genaue Zeitpunkt eines möglichen Vulkanausbruchs könne nicht vorhergesagt werden, sagte derweil Bjarki Kaldalóns Friis von der Wetterbehörde. Auch der genaue Ort könne nur geschätzt werden. Der Magmatunnel verlaufe nun unter Grindavík. Es sei aber auch möglich, dass die Eruption unter dem Meer stattfinden werde.

Präsident: «Kleinheit in Stärke verwandeln» Box aufklappen Box zuklappen «Wir sind noch mittendrin, aber wir sind dankbar, dass es keine Verletzten gab. Es sind enorme Schäden an Häusern und Gebäuden entstanden, aber alles kann wieder repariert werden», sagte der isländische Präsident Guðni Th. Jóhannesson gegenüber RUV. «Wir sind eine kleine Nation. Das kann in einer rauen Welt sehr nützlich sein. Wir können unsere Kleinheit in Stärke verwandeln. Manchmal sind wir wie eine Familie», so der Präsident weiter. «Wir können die Natur nicht kontrollieren, aber wir können unser eigenes Handeln beeinflussen.»

Die neue Erdbebenserie hat vor knapp zweieinhalb Wochen begonnen. Seitdem ist es zu Tausenden Beben gekommen. Bereits 2021, 2022 sowie in diesem Sommer war es zu Vulkanausbrüchen gekommen. Sie hatten sich jeweils mit längeren Erdbebenserien angekündigt. Eine Gefahr für bevölkerte Gegenden bestand bei allen drei bisherigen Eruptionen jedoch nicht.