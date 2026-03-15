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Marie-Louise Island Tauchboot bei Seychellen gesunken – mehrere Schweizer vermisst

15.03.2026, 13:19

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  • Ein Tauchsafariboot ist am Freitag vor den Seychellen in Seenot geraten und gesunken.
  • Nach dem Unglück werden weiterhin mehrere Schweizer vermisst, wie verschiedene Medien berichten.
  • Zehn Personen konnten bisher gerettet werden, darunter ein Schweizer.

Das Tauchsafariboot «Galatea» geriet in den Morgenstunden während einer Fahrt vor Marie-Louise Island in Schwierigkeiten und sank.

Gemäss der Tageszeitung «Seychelles Nation» werden nach wie vor zwei Schweizer vermisst. Ein dritter Schweizer konnte gerettet werden und befindet sich unter den insgesamt zehn Geretteten.

Christian Lionnet, stellvertretender CEO der Islands Development Company (IDC), erklärte an einer Medienkonferenz, dass die geretteten Personen noch unter Schock stünden, aber gesundheitlich stabil seien. «Vorsorglich müssen jedoch die notwendigen medizinischen Untersuchungen durchgeführt werden, bevor die erforderlichen Befragungen stattfinden.»

Laut Polizeikommissar Godfra Hermitte dauern die Ermittlungen und Befragungen noch an. Der Kapitän des Schiffes befinde sich in Polizeigewahrsam.

Insel in den Seychellen
Legende: In der Nähe dieser Insel ist das Tauchschiff gesunken: Marie-Louise. Imago

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