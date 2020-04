In Ostasien gehören Gesichtsmasken zum Strassenbild. Hongkonger Frauen bringen Farbe in den eintönigen Maskenalltag.

Konzentriert hält Fanny Ou den roten Stoff unter die Nadel der alten Nähmaschine. Ou näht die Ränder einer Gesichtsmaske zusammen. Das Motiv der roten Maske sind japanische Kimono. Daneben liegt eine bereits fertige Maske, knallgelb mit der Comicfigur Snoopie.

Fünf Minuten habe sie pro Maske, sagt die Näherin, die für den Verein «The Women's Clothes» arbeitet. Die Kollegin neben ihr schneidet gerade einen Stoff mit gelben Entchen zurecht.

Bild 1 / 6 Legende: Die pensionierte Näherin Fanny Ou näht jetzt aus Secondhand-Stoffen farbige Gesichtsmasken. SRF/Martin Aldrovandi Bild 2 / 6 Legende: Welche Maske dar es ein? Eine mit Entenmuster oder eine mit blauen und weissen Karos? SRF/Martin Aldrovandi Bild 3 / 6 Legende: Farbige Masken brächten in der aktuell schwierigen Zeit etwas Freude, sagt Wing Tang. SRF/Martin Aldrovandi Bild 4 / 6 Legende: Die Auswahl an Motiven ist gross. SRF/Martin Aldrovandi Bild 5 / 6 Legende: Die Leiterin des Nähateliers, Rico Chan, zeigt den Masken-Rohstoff. SRF/Martin Aldrovandi Bild 6 / 6 Legende: Bringen etwas Farbe in den grauen Maskenalltag: Die Gesichtsmasken von «The Women's Clothes». SRF/Martin Aldrovandi

Mit farbigen Masken gegen die Sorgen

«Wir bieten Online rund 40 Muster an. Die Kundinnen und Kunden können eines auswählen, das ihnen gefällt», erklärt Wing Tang. Sie zeigt auf die Muster an der Wand. Auf Tangs eigener Maske prangen unzählige Orangen.

Dabei handle es sich um ihre Lieblingsmaske. «Ich mag diese Farbe.» In der Viruskrise würden sich viele Menschen Sorgen machen, fährt Tang fort. Die Masken stünden dabei für die derzeit herrschende Nervosität. «Mehr Farbe durch bunte Masken sorgt in dieser schwierigen Zeit für etwas Freude», ist die Näherin überzeugt.

In normalen Zeiten stellt der Verein Kleider aus Secondhand-Stoffen her. Gegründet hat ihn Rico Chan vor zehn Jahren. Jetzt, in der Viruskrise, habe sie sich neu orientiert, sagt sie. «Wir dachten, wir könnten doch auch Masken herstellen und sie an jene verteilen, die sich schützen wollen, aber kaum an Masken kommen.»

Gratismasken für arme Hongkonger

Ältere und ärmere Hongkongerinnen und Hongkonger erhalten die von den Vereinsmitgliedern hergestellten Masken gratis. Alle anderen müssen dafür bezahlen – umgerechnet rund sechs Franken. Sie erhalten dafür eine Maske mit dem gewünschten Design. Auch können die Kunden die Stoffmasken mehrmals nutzen – sie müssen nur den Filter in der Maske austauschen.

Bisher hat der Verein 4000 Masken hergestellt. Ans Aufhören denken die Frauen nicht. Solange die Krise anhält, wollen sie weiter nähen.