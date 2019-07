«Laut dem höchsten niederländischen Gericht hätten die 350 muslimischen Männer angesichts der serbischen Übermacht bloss eine winzige Chance von zehn Prozent gehabt, die Situation zu überleben – wenn sie nicht von den niederländischen Blauhelmsoldaten vom UNO-Gelände weggewiesen worden wären. Deshalb sei der Staat zu zehn Prozent haftbar. Eine entsprechende finanzielle Entschädigung können die Hinterbliebenen jetzt geltend machen.

Für die Niederlande ist der Einsatz der Blauhelme in Bosnien 1995 bis heute prägend: Seither sind sie äusserst zurückhaltend, wenn es um eine Beteiligung an UNO-Operationen geht. Zudem werden, falls es doch zu einem solchen Einsatz kommt, die betreffenden Soldatinnen und Soldaten wirklich gut instruiert, was in Bosnien absolut nicht der Fall war. Inzwischen helfen die Niederlande sowieso lieber bei Nato-Einsätzen als bei der UNO.»