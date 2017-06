Auch nach mehreren terroristischen Anschlägen sind die Briten nicht islamfeindlicher geworden. Die Zunahme an Meldungen von Übergriffen auf Muslime sei wahrnehmungsbedingt, sagt SRF-Korrespondent Martin Alioth.

SRF News: In Grossbritannien kam es nach dem Brexit-Entscheid vermehrt zu Übergriffen auf Ausländer, etwa auf Osteuropäer. Gibt es organisierte Gruppen, die spezifisch islamophob sind und handeln?

Martin Alioth: Am extrem rechten Rand des Spektrums gibt es die. Aber die sind politisch im Abseits, sie stellen eine verschwindende Minderheit dar.

« Die fremdenfeindliche Ukip-Partei hat vor zwei Jahren fast vier Millionen Stimmen erhalten. Vor zehn Tagen waren es nur noch knapp 600‘000. »

Wie muslimfeindlich ist die Bevölkerung nach den jüngsten Anschlägen?

Das ist schwer zu sagen. Wir blicken zurück auf vier Monate mit insgesamt vier Terroranschlägen, drei islamistischen und einem anti-muslimischen. Gewisse Boulevardblätter und soziale Medien schüren das Misstrauen gegenüber Muslimen schlechthin. Und vergessen wir nicht, dass die fremdenfeindliche Ukip-Partei vor zwei Jahren fast vier Millionen Stimmen erhalten hat. Vor zehn Tagen bei den Neuwahlen waren es nur noch knapp 600‘000. Es gibt Statistiken über Übergriffe oder Beschimpfungen gegen Muslime. Sie verzeichnen nach Anschlägen Zunahmen. Aber ich persönlich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Zahlen. Es sind derartig viele Wahrnehmungsfilter eingebaut, dass wegen zusätzlicher Berichterstattung fast zwangsläufig eine Zunahme festgestellt wird.

Oppositionspolitiker Jeremy Corbyn möchte in der vom jüngsten Anschlag betroffenen Moschee beten gehen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Was macht Theresa May?

Fairerweise muss man sagen, dass Corbyn an derselben Strasse wohnt, an der das muslimische Gemeindezentrum, das attackiert wurde, liegt. Er kennt die Beteiligten persönlich. Er ist der Unterhausabgeordnete dieses Wahlkreises und hat deshalb einen grossen Teil der Nacht dort am Schauplatz verbracht. Theresa May leitet hingegen eine Sitzung des Krisenstabs Cobra. Aber wir wissen, sie ist nicht die natürlichste Person für spontane und teilnahmsvolle Begegnungen. Wir haben es letzte Woche bei dem verheerenden Brand in Kensington gesehen.

Das Gespräch führte Ivana Pribakovic.