Legende: Reuters

Im Herbst wird in Australien über ein Referendum abgestimmt. Wird es angenommen, würden die Aboriginal, die ersten Bewohner des Kontinents, erstmals in der Verfassung erwähnt. Zudem würde ein neues Gremium für die Aboriginal geschaffen. Dieses soll Regierung und Parlament künftig in Fragen beraten, die die indigene Bevölkerung besonders betreffen – zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung oder beim Wohnungsbau.