Der kranke Papst Franziskus hat sich überraschend in der Öffentlichkeit gezeigt.

Am Ende einer Messe vor Tausenden Gläubigen wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche im Rollstuhl auf den Petersplatz in Rom gefahren.

«Einen schönen Sonntag für alle. Danke», sagte Franziskus mit hörbar angestrengter Stimme auf Italienisch.Er trug eine Nasensonde zur Versorgung mit Sauerstoff.

Legende: Em Ende des Gottesdienstes wurde Papst Franziskus im Rollstuhl auf den Petersplatz gestossen. Reuters / Vatican Media, ­Francesco Sforza

Erzbischof Rino Fisichella stand dem Gottesdienst vor und hielt die Predigt des Papstes. Am Schluss spendeten der Papst und Fisichella gemeinsam den Schlusssegen.

Dank für Genesungswünsche

Lektorinnen, die dem Papst bei der Generalaudienz assistieren, verlasen anschliessend einen Gruss von Franziskus in acht Sprachen. Er danke allen «von Herzen für die Gebete um seine Genesung» und erteilte den Anwesenden, den Kranken und Leidenden seinen apostolischen Segen.

Der überraschende Auftritt des Papstes dauerte rund zehn Minuten, die Gläubigen auf dem Petersplatz zeigten ihre Freude deutlich, wie Vatikan News berichtet.

Rund 20’000 Gläubige hatten am Sonntagvormittag auf dem Petersplatz in Rom an einer Messe zum Jubiläum der Kranken und der Welt des Gesundheitswesens teilgenommen. Viele Kranke sind auf Einladung des Vatikans nach Rom gekommen.

Gesundheitszustand des Papstes verbessert sich

Franziskus war vor zwei Wochen nach 38 Tagen stationärer Behandlung in der Gemelli-Klinik in Rom in den Vatikan zurückgekehrt. Nach Angaben des Vatikans hat sich sein Gesundheitszustand weiter gebessert.