Während einer Kundgebung in Mannheim ist es zu einer Messerattacke auf mehrere Menschen gekommen. Hintergründe und Motive der Tat sind noch unklar.

Mann sticht in Mannheim auf Menschen ein: Das ist bekannt

Messerattacke in Deutschland

Das ist passiert: Auf dem Marktplatz in Mannheim hat ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen verletzt. Kurz nach dem Vorfall am Mittag kursierte ein Video davon in den sozialen Medien. Darauf zu sehen ist ein Mann, der auf mehrere Menschen – mutmasslich Teilnehmer einer Veranstaltung – einsticht. Nach Angaben der islamkritischen Bewegung Pax Europa galt der Angriff ihrer Versammlung. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie ein Beamter auf den Angreifer schiesst. Mehrere Polizisten fixieren ihn danach auf dem Boden. Nach Angaben der Polizei wurde auch er verletzt.

Messerangriff auf Marktplatz in Mannheim

1 / 4 Legende: Ein Mann hat Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. SCREENSHOT X 2 / 4 Legende: Kurz nach der Tat war der Platz mit rot-weissem Flatterband abgesperrt. Sichtschutzwände wurden aufgebaut und eine nahe Strassenbahnstation gesperrt. KEYSTONE/DPA/Rene Priebe 3 / 4 Legende: Rettungskräfte und Rettungshelikopter waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. KEYSTONE/DPA/Rene Priebe 4 / 4 Legende: Ermittlerinnen und Ermittler sicherten Spuren. Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Die Opfer: Wie das Video zeigt, hat der Angreifer auch einen Polizisten verletzt. Wie es aus Sicherheitskreisen heisst, schwebt er in Lebensgefahr und muss operiert werden. Nach Darstellung der Kassierin von Pax Europa, Stefanie Kizina, wurde bei dem Angriff auch das Pax-Europa-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger verletzt. Stürzenberger ist einer der führenden Köpfe der Pax Europa, die auf dem Marktplatz einen Stand aufgebaut hatte. Der 59-Jährige war einst Pressesprecher der CSU in München und trat mehrfach auf Veranstaltungen der islamfeindlichen Pegida-Bewegung in Dresden auf.

Stürzenberger sei am Bein und im Gesicht getroffen worden, wie Kizina gegenüber der Bild-Zeitung sagte. Offenbar soll er nicht in Lebensgefahr sein. «Der Angriff geschah, bevor die Veranstaltung überhaupt losging, das muss von langer Hand geplant worden sein», so Kizina weiter. Eine Sprecherin der Stadt Mannheim bestätigte, dass die Organisation für Freitagvormittag eine Veranstaltung auf dem Marktplatz angemeldet hatte.

Offene Fragen: Wie viele Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ein Sprecher nannte die Verletzungen «teilweise erheblich». Das Motiv der Tat ist ebenfalls unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Man sei nun noch mit der Spurensicherung auf dem Marktplatz beschäftigt, so der Sprecher weiter. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Das sind die Reaktionen: Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser erklärte, die Ermittlungen würden unter anderem die Hintergründe und Motive der Tat aufklären. «Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der grossen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben.»

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich erschüttert über die Gewalttat. «Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar», schrieb der SPD-Politiker auf X. «Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie.» Der Täter müsse streng bestraft werden.