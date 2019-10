Messerattacke in Manchester

Bei einer Messerattacke in Manchester sind mindestens vier Personen verletzt worden.

Die Ermittler bewerten die Tat als Terrorangriff.

Ein etwa 40 Jahre alter Mann sei wegen Planung, Vorbereitung und Ausführung einer terroristischen Tat festgenommen worden.

Nach dem Messerangriff in einem Einkaufszentrum wurden zwei Frauen und ein Mann mit Stichwunden ins Spital eingeliefert, eine weitere Frau wurde ambulant behandelt, wie es in einer Polizeimitteilung hiess.

Täter rasch überwältigt

Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. «Er war mit einem grossen Messer bewaffnet», sagte ein Polizeisprecher. Damit habe der Mann Menschen im Innenhof des Einkaufszentrums angegriffen. Er sei jedoch rasch von Polizeibeamten konfrontiert worden und konnte schliesslich festgenommen werden.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken war ein grosses Aufgebot an Einsatzkräften zu sehen. Eine Aufnahme zeigte einen Mann, der von einem Polizeibeamten am Boden festgehalten wurde. Ein weiterer Beamter hielt einen Elektroschocker auf den Mann gerichtet.

Premierminister Boris Johnson zeigte sich schockiert von dem Vorfall. «Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Betroffenen», schrieb Johnson auf Twitter.