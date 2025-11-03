Im vergangenen Jahr sind über 6 Millionen Menschen in die 38 Mitgliedsländer der OECD eingewandert, um sich dort permanent niederzulassen.

Das seien 4 Prozent weniger als im Vorjahr, schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem neuen Bericht.

Trotzdem bleibe die Zahl der Zugewanderten historisch hoch.

Die Zahl der permanent Zugewanderten liege 15 Prozent über dem Niveau von 2019, schreibt die OECD in ihrem Bericht. In die Schweiz kamen letztes Jahr über 135'000 Menschen, um hier zu leben. Das sind gut 6 Prozent weniger als 2023 – aber über 27 Prozent mehr als 2019.

Legende: Zwar sank die Migration in die OECD-Länder im Jahresvergleich leicht, trotzdem bleibe die Zahl historisch hoch. Dies steht im neuen OECD-Bericht. KEYSTONE/Anthony Anex

