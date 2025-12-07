Im westafrikanischen Benin ist es offenbar zu einem Putschversuch gekommen.

In der Nähe des Präsidentenpalasts seien Schüsse gefallen, heisst es in einem Post der französischen Botschaft in Cotonou auf der Plattform X.

Eine Gruppe Militärs besetzte den nationalen Fernsehsender und erklärte in der laufenden Sendung die Absetzung von Präsident Patrice Talon.

Die Grenzen des Landes seien geschlossen, Oberstleutnant Pascal Tigri sei zum Präsidenten eines «Militärischen Wiederaufbaukomitees» ernannt worden, heisst es in dem Auftritt uniformierter Militärs.

Die Lage im Land ist weiter unübersichtlich. Aus anderen Militärquellen heisst es, dass der Präsident in Sicherheit und die Situation unter Kontrolle sei. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht verifizieren.

Mitteilung der französischen Botschaft in Benin

Sowohl die US-Botschaft als auch die französische Botschaft rufen auf X ihre Landsleute auf, vorsorglich in ihren Häusern zu bleiben.