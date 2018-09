«Russland will zeigen, welch schlagkräftige Armee es hat», sagt SRF-Korrespondent David Nauer in Moskau. Es gehe darum, die in den letzten Jahren neu organisierten und geschaffenen Kommandostrukturen in der russischen Armee zu testen. Das Manöver zusammen mit chinesischen und mongolischen Soldaten sei allerdings auch eine Botschaft an den Westen, so Nauer. Nämlich, dass Russland nicht allein stehe – auch wenn der Westen im Zuge der andauernden Ukraine-Krise oder der Skripal-Affäre versuche, Russland immer stärker zu isolieren.