Der russische Präsident Wladimir Putin hat zum orthodoxen Weihnachtsfest den Anteil der russisch-orthodoxen Kirche für Frieden und Zusammenhalt in der Gesellschaft gewürdigt.

«Wir kennen ihren Beitrag zur Stärkung hoher moralischer Ideale, zur Erziehung der heranwachsenden Generation und zur Lösung drängender sozialer Probleme», sagte Putin in seiner Weihnachtsbotschaft, die vom Kreml verbreitet wurde.

Putin feierte Weihnachten in seiner Heimatstadt St. Petersburg. Dort besuchte er einen Gottesdienst in der Kirche St. Simeon und Anna, in der sein Vater getauft worden war.

In der Hauptstadt Moskau hielt der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill in der Nacht einen Gottesdienst. Regierungschef Dimitri Medwedew nahm an dieser Messe in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, der prachtvollen Hauptkirche des Landes in Sichtweite des Kremls teil.

Kritiker werfen der orthodoxen Kirche eine zu grosse Nähe zum russischen Staat vor.