Nach dem Schusswaffen-Vorfall am Dienstagmorgen (Ortszeit) in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei den mutmasslichen Täter nach einem Tipp aus der Bevölkerung gefasst.

Der 62-jährige Verdächtige soll nun wegen «terroristischer und anderer gewaltsamer Attacken» auf den öffentlichen Nahverkehr angeklagt werden.

Bei der Schiesserei wurden laut Behörden mindestens 23 Personen verletzt – niemand lebensgefährlich.

Der entscheidende Hinweis ging bei einer Telefon-Hotline ein: Der Verdächtige befinde sich in einem Schnellrestaurant im East Village im Südosten Manhattans, hiess es.

Laut Behörden haben in der Gegend stationierte Polizisten daraufhin die Umgebung abgesucht und den Verdächtigen an der Ecke von First Avenue und St. Marks Place, einer beliebten Ausgeh-Strasse im East Village, festgenommen. Der 62-Jährige habe keinen Widerstand geleistet. Bei Verurteilung drohe ihm eine lebenslange Haftstrafe, teilten die New Yorker Behörden bei einer Pressekonferenz mit.

62-jähriger Mann ist polizeibekannt

Der in New York geborene Verdächtige, der zuletzt Wohnsitze in Philadelphia und Wisconsin angegeben hatte, ist laut den Behörden polizeibekannt. Er sei bereits neunmal in verschiedenen US-Bundesstaaten festgenommen worden.

Bereits vor der Festnahme wurde vermutet, beim 62-Jährigen könnte es sich um einen Mann handeln, der sich in den sozialen Medien unter anderem über New York, Bürgermeister Eric Adams und Obdachlosigkeit beschwert habe.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hat der Täter laut Bürgermeister Eric Adams alleine gehandelt. «Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass es einen Komplizen gab.»

Legende: Polizeibeamte bei der U-Bahn-Station, wo sich die Schiesserei ereignet hat. Reuters

Der Verdächtige soll gemäss der Polizei in Philadelphia einen Kleinlaster gemietet haben. Der Schlüssel des Fahrzeugs sei in einer Tasche am Tatort gefunden worden, die möglicherweise dem Täter zuzuordnen sei. Der Kleinlaster war nach dem Vorfall abgestellt in einem anderen Teil von Brooklyn gefunden worden.

Motiv des mutmasslichen Täters ist unbekannt

Der Täter hatte laut Polizeichefin Keechant Sewell in einem Zug der Linie N Richtung Manhattan kurz vor der Station 36th Street plötzlich eine Art Gasmaske angezogen und dann einen Kanister geöffnet, aus dem Nebel oder Rauch strömte. Danach habe er das Feuer eröffnet. Sein Motiv sei bislang unklar.

Am Tatort wurde Sewell zufolge unter anderem eine halbautomatische Handfeuerwaffe, mehrere Magazine und eine kleine Axt gefunden. Ausserdem sei eine Flüssigkeit sichergestellt worden, bei der es sich mutmasslich um Benzin handle sowie ein Beutel mit Feuerwerkskörpern.