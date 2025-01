Das Drama hat sich abgezeichnet: In einer stillgelegten Goldmine in Südafrika sind viele Leute gestorben.

Mineure in Not

Worum geht es? In einer stillgelegten Goldmine in Südafrika sollen mehr als 100 Personen ums Leben gekommen sein. Sie seien an Hunger und Dehydrierung gestorben, teilte die sie vertretenden NGO Macua mit. Seit Mitte November wird die Zufuhr von Wasser und Nahrung von der südafrikanischen Polizei unterbunden. Wie der ARD-Journalist Stephan Ueberbach sagt, habe die Polizei die Ein- und Ausgänge dichtgemacht. Gerüchtweise wird verbreitet, die noch Lebenden in der Mine würden Leichenteile der Verstorbenen essen, um nicht zu verhungern. Nun läuft eine gross angelegte Rettungsaktion.

Warum sind die Menschen in der Mine? Sie wollten übriggebliebenes Gold in der offiziell geschlossenen Mine abbauen. Die südafrikanische Regierung sprach von illegalen, kriminellen Gangs, die am Werk seien. Der Sprecher von Macua sagte, die Mineure seien nicht kriminell, sondern sie seien nach der Schliessung der Mine vom Bergbauunternehmen entlassen worden und lebten in Armut. Sie hätten versucht, noch etwas Gold zu finden, um zu überleben.

Wie ist die Rechtslage? Die Organisation Macua hat im Dezember 2024 einen Gerichtsprozess gewonnen, bei dem entschieden wurde, dass den Bergleuten Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung gebracht werden dürfe. Trotz dieses Gerichtsentscheids sind nun offenbar viele der Eingeschlossenen verstorben. Den Behörden werde deshalb gezieltes Aushungern vorgeworfen, sagt ARD-Korrespondent Stephan Ueberbach.

Legende: Die geretteten Bergleute sind extrem abgemagert. Keystone/ KIM LUDBROOK

Wie viele Menschen sind noch dort? Der Vertreter der NGO sagte, es gebe verschiedene Gruppen von Mineuren, die noch unter Tag seien. Die Polizei weiss nicht, wie viele Mineure noch dort sind, aber sie vermutet, dass es Hunderte sind.

Wieso werden die illegalen Mineure Zama Zama genannt? Box aufklappen Box zuklappen Zama Zama bedeutet in der Sprache der Zulu: Die, die ihr Glück suchen. Deshalb werden die illegalen Mineure so genannt.

Was passiert mit den Mineuren, wenn sie aus der Mine kommen? Viele derer, die in illegalen Minen ihr Glück suchen, kommen aus dem Ausland, aus Mosambik, Lesotho oder Simbabwe. Sie sind illegal in Südafrika und befürchten, in Polizeigewahrsam genommen zu werden, wenn sie es aus der Mine schaffen.

Ist dies die einzige illegale Goldmine? In Südafrika gibt es rund 6000 Minen, die nicht mehr kommerziell betrieben werden und in die illegale Mineure eindringen können, um ihr Glück zu suchen, wie Journalist Stephan Ueberbach festhält.