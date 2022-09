Liz Truss hat am Dienstagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski telefoniert.

Es sei ihr erstes Telefongespräch mit einem Amtskollegen gewesen, teilt ihr Büro mit. Truss habe Selenski versichert, dass Grossbritannien die Ukraine weiterhin unterstützen werde. Zudem habe sie eine Einladung Selenkis zu einem Besuch in der Ukraine angenommen.



Im Anschluss telefonierte Truss auch ein erstes Mal mit US-Präsident Joe Biden. Sie wollten die gemeinsamen Herausforderungen bewältigen, hiess es danach. Insbesondere die wirtschaftlichen Probleme, welche der russische Krieg in der Ukraine ausgelöst habe.