Mit 20 Menschen an Bord Militärflugzeug der Türkei verunglückt – Suche nach Opfern läuft

11.11.2025, 16:16

  • Ein türkisches Militärflugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan abgestürzt.
  • An Bord seien 20 Menschen gewesen, berichtete der Staatssender TRT unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.
  • Rettungsarbeiten sind eingeleitet worden.

Bei der Maschine handelte es sich nach Angaben des Ministeriums um ein Transportflugzeug des Typs C-130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. Zur Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

Militärflugzeug der türkischen Luftwaffe in der Luft.
Legende: Das Militärflugzeug des Typs C-130 ist in über 80 Ländern im Einsatz. IMAGO/StockTrek Images/Archivbild

Das georgische Innenministerium teilte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoss gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drückte sein Bedauern aus. Man versuche die Unfallstelle zu erreichen, sagte er. Der Präsident telefonierte gemäss Berichten mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ilham Aliyev.

