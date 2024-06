Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot.

Wie eine Sprecherin SRF mitteilte, starb sie am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Schweiz.

Kubitschek spielte in ihrer Karriere in mehr als 160 Filmen und Serien mit.

«Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen», hiess es.

Über viele Jahre hinweg hatte Kubitschek das deutsche Fernsehen geprägt. Sie war auf dem ZDF-«Traumschiff» an Bord, spielte im ARD-«Tatort» mit oder in der Serie «Das Erbe der Guldenburgs» im Zweiten. Kultstatus erlangte Kubitschek an der Seite von Helmut Fischer als Annette von Soettingen alias «Spatzl» in der TV-Serie «Monaco Franze – Der ewige Stenz» des Bayerischen Rundfunks.

1 / 3 Legende: Geboren wurde die Schauspielerin 1931 in Komotau (heute Tschechien) am Rande des Erzgebirges. IMAGO / Sven Simon 2 / 3 Legende: Kubitschek mit ihren Schauspielkollegen Matthias Schweighöfer, Anna Bederke und August Diehl (v.l.) an der Premiere des Films «Frau Ella» 2013. IMAGO / VISTAPRESS 3 / 3 Legende: Ruth Maria Kubitschek erhält 2011 ein Bambi für ihr Lebenswerk. REUTERS/Alex Domanski

Seit 2013 war sie Schweizerin und lebte in Ascona. Sie sei in einem Spital gestorben, sagte ihre Sprecherin. Ihre letzten Worte seien gewesen: «Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsele ich in die andere Welt. Es gibt sie, Sie können es mir glauben.» Die Trauerfeier soll im engsten Familienkreis stattfinden.