USA: Drei Tote und viele Verletzte bei Bahnunufall in Missouri

Im US-Bundesstaat Missouri ist ein Fernverkehrszug mit mehr als 200 Passagieren an Bord entgleist.

Mindestens drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei angab.

Bei der Entgleisung von acht Waggons und zwei Loks sind ausserdem zahlreiche Menschen verletzt worden. Die genaue Anzahl ist noch unklar.

Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stiess an einem Bahnübergang im Ort Mendon mit einem Müllabfuhr-Lastwagen zusammen, mehrere Waggons entgleisten. Die Anzahl der Passagiere wird von der Betreibergesellschaft Amtrak mit 243 angegeben, dazu kommen 12 Besatzungsmitglieder. Die Polizei gibt an, insgesamt seien 207 Menschen an Bord gewesen.