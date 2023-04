Russland hat offenbar den Widerstandsgeist der Ukrainer und die Geschlossenheit des Westens unterschätzt. Die russische Armee kommt nur langsam voran. Doch Putin macht weiter. Die russische Armee passt immer wieder ihre Taktik an. Die schlechte Ausrüstung gleicht Russland damit aus, dass es neue Kräfte an die Front wirft.

Wie lange kann Putin noch weitermachen?

Die Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive laufen auf Hochtouren. Der Westen liefert der Ukraine weitere Waffen. Auch wenn der Ukraine überraschende Erfolge gelingen könnten, Militärexperte Markus Reisner stellt sich auf einen längeren Krieg ein.

Reisner ist Oberst des österreichischen Bundesheeres. «Der Krieg wird so lange dauern, bis eine der beiden Seiten entweder erschöpft ist oder kapituliert. Und das ist momentan nicht abzusehen», so der Experte.

Schon nach dem erfolgreichen Abwehrkampf der Ukraine zu Kriegsbeginn war für ihn klar: Die Russen sind gescheitert, aber sie werden nicht nachgeben. Russland habe ein Durchhaltevermögen, das man nicht unterschätzen dürfe, und mehr Ressourcen und Menschen, so Reisner.

Militärökonom Marcus Keupp hingegen glaubt nicht daran, dass Russland noch weitere Reserven mobilisieren kann. Bis zum Sommer werde Russland alle seine Ressourcen verbrauchen. Keupp rechnet am Beispiel der Panzer vor: Russland hatte zu Kriegsbeginn 2900 Panzer. Die Hälfte davon hat es bereits verloren. Pro Tag verliert Russland fünf Panzer. Deshalb sagt er: Der Krieg endet diesen Oktober.

Die ukrainische Armee hingegen habe einen klaren Vorteil: die technologische Überlegenheit. Die Verluste könne sie durch moderne Waffen ersetzen – im Gegensatz zu Russland. «Ich frage mich, was kommt als Nächstes? Panzer T-34? Und dann Pferde?», so Keupp.

Einfluss der Waffen aus dem Westen

Bis jetzt konnten sich die ukrainischen Streitkräfte erfolgreich wehren. Nicht zuletzt dank Aufklärungsdaten und Waffen aus dem Westen. Doch diese seien zu wenig, damit sie die von Russland eroberten Gebiete zurückgewinnt, so Militärexperte Reisner. Der Ukraine fehlt es an schweren Waffen, Artilleriemunition und vor allem an Systemen für die Luftverteidigung.

Die Strategie des Westens ist laut Reisner, die Ukraine so weit mit Kriegsmaterial zu versorgen, damit sie sich verteidigen kann und den Krieg nicht verliert. Man hoffe, dass Russland selbst einsieht, dass es keinen Sinn mehr macht, Krieg zu führen. Im Militärjargon nenne man die Strategie «boiling the frog»: Man kocht den Frosch in der Absicht, die Temperatur langsam zu erhöhen, sodass er es nicht mitbekommt und stirbt. Das führe jedoch dazu, dass der Krieg sich in die Länge ziehe.

Noch lässt sich Putin nicht von seinem Zerstörungskurs abbringen – weder durch die modernen Waffensysteme der Ukraine noch die westlichen Sanktionen. Und er hofft, dass die Unterstützung der Ukraine durch den Westen nachlässt.