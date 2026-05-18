Im US-Bundesstaat Idaho sind am Sonntag zwei Kampfjets bei einer Flugshow kollidiert und abgestürzt.

Alle vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit ihren Schleudersitzen rechtzeitig retten und landeten mit Fallschirmen auf dem Boden.

Die Flugshow auf der Mountain Home Air Force Base wurde nach dem Unfall abgebrochen, eine Untersuchung ist eingeleitet.

In die Kollision waren zwei Kampfflugzeuge der US-Navy des Typs EA18-G, eine F/A-18-Variante, involviert. Die Maschinen hätten eine Flugvorführung durchgeführt, als sich der Absturz ereignet habe, sagte eine Sprecherin der US-Navy. Der Zustand der Besatzungsmitglieder sei stabil. Das Unglück werde untersucht.

Legende: Die vier Besatzungsmitglieder der zwei Kampfjets konnten sich mit Schleudersitzen aus den Flugzeugen retten. Sie landeten mit Fallschirmen neben der Absturzstelle auf dem Boden. Henk Zuurbier/Handout via REUTERS

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die Kampfjets zunächst in geringer Höhe nahe zusammen fliegen. Kurz darauf setzt eines der Flugzeuge auf dem anderen auf und es scheint, dass sie sich ineinander verkeilen.

Die Kampfjets beginnen zu trudeln, wenige Sekunden später schiessen sich die Besatzungen mit Schleudersitzen aus den Cockpits. Als die Flugzeuge auf dem Boden aufschlagen, entwickelt sich ein grosser Feuerball.