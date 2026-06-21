Auch Frankreich hat in diesen Tagen mit der Hitze zu kämpfen – mancherorts werden ab Montag über 40 Grad erwartet.

Zu Wochenbeginn bleiben Hunderte von Schulen geschlossen.

Ausserdem gilt am heute im ganzen Land gefeierten «Fête de la musique» (auf Deutsch: Musikfest) teilweise ein Alkoholverbot.

Insgesamt sind 53 Millionen Menschen in Frankreich von der Hitzewelle betroffen. In 35 Départements gilt die höchste Warnstufe und in 45 weiteren die zweithöchste – vor allem in der Mitte und im Westen des Landes.

Die rote Hitzewarnung könnte in den nächsten Tagen auf weitere Départements ausgeweitet werden, so Météo France. Die heute erwarteten Spitzenwerte von bis zu 41 Grad sollen demnach am Montag und Dienstag noch weiter nach oben klettern: In Nantes und Bordeaux – nahe der Atlantikküste – könnten es bis zu 42 Grad werden.

Schliessung von mehr als 800 Schulen

Wie Frankreichs Bildungsminister Édouard Geffray ankündigte, werden am Montag 845 Grund- und Mittelschulen in Frankreich geschlossen. Diese Einrichtungen würden keine Schülerinnen und Schüler aufnehmen oder nur einen minimalen Betrieb gewährleisten, erklärte er laut französischen Medien.

Legende: Der erlösende Sprung ins kühle Nass, in den Canal Saint-Martin in Paris. Keystone/EPA/YOAN VALAT

Etwa 1800 weitere Einrichtungen würden ihre Stundenpläne anpassen und die Kinder und Jugendlichen am frühen Nachmittag nach Hause schicken.

Alkoholverbot am «Fête de la Musique»

Wegen der Hitze gilt in 35 Regionen in Frankreich heute ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Das hat die französische Regierung entschieden. Hintergrund ist das «Fête de la Musique», das landesweit stattfindet.

Mehrere Städte haben zudem beschlossen, die geplanten Konzerte zur 45. Ausgabe der «Fête de la Musique» abzusagen. Andernorts wurde der Beginn der Festlichkeiten auf den frühen Abend verschoben. In Lyon wurden die offiziellen Bühnen zusätzlich mit schattigen Bereichen ausgestattet, in Troyes starten die Veranstaltungen erst um 20 Uhr.

Legende: Auch Paris erwartet kommende Woche Temperaturen von bis zu 40 Grad. REUTERS/Sarah

In der Hauptstadt Paris und ihrer Umgebung sind laut Behörden 4800 Polizistinnen und Polizisten sowie 2500 Feuerwehrleute im Einsatz.

SNCF rät gefährdeten Personen von Fahrten ab

Die französische Bahngesellschaft SNCF hat gefährdete Personen dazu aufgerufen, auf Zugfahrten zu verzichten. Man könne nicht ausschliessen, dass es wegen der hohen Temperaturen zu Problemen im Bahnverkehr komme, sagte der Chef der französischen Bahngesellschaft.

3500 Mitarbeitende seien rund um die Uhr im Einsatz, um das Zugnetz, die Schienen und die technischen Anlagen zu überwachen, aber die Bahninfrastruktur würde die sehr hohen Temperaturen nur schlecht vertragen.

Lasst uns auf unsere Mitmenschen achten.

Selbst der französische Staatspräsident Emmanuel Macron rief auf der Plattform X dazu auf, angesichts der hohen Temperaturen wachsam zu sein. «Lasst uns gemeinsam auf unsere älteren Mitmenschen, unsere Kinder und auf alleinstehende oder schutzbedürftige Menschen achten», schrieb er.