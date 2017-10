Mord an JFK Der verhängnisvolle 22. November 1963 in Bildern

Aktualisiert Heute, 13:52 Uhr

Vor 50 Jahren wurde John F. Kennedy während eines Besuchs in Dallas im US-Bundesstaat Texas erschossen. Auf dem 35. US-Präsidenten ruhten viele Hoffnungen. Sie fanden am 22. November ein jähes Ende. Die dramatischen Ereignisse dieses verhängnisvollen Tages in Bildern.

srf/koua/schunkst