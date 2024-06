Am 29. Juni 2014 rief der sogenannte Islamische Staat in der irakischen Stadt Mossul das Kalifat aus. Nach der Rückeroberung der Stadt durch irakische und US-amerikanische Streitkräfte, blieben nur Schutt und Asche. Heute wird die Stadt wiederaufgebaut, wie ein Spaziergang durch Mossul zeigt.

Ali Barudi ist eigentlich Englisch-Dozent an der Universität von Mossul, doch seit der Befreiung der Stadt vom sogenannten Islamischen Staat, dokumentiert der leidenschaftliche Fotograf, wie sich die Stadt verändert hat.

Seine Tour beginnt er jeweils bei der alten eisernen Brücke über den Tigris: Dies sei die erste Brücke gewesen, welche beide Seiten der Stadt verband und die letzte, die gesprengt wurde während des selbsternannten IS-Kalifats.

Legende: Die eiserne Brücke über den Tigris ist mittlerweile wiederaufgebaut worden. SRF / Thomas Gutersohn

Um die Ausweitung des IS zu verhindern, zerstörte die US-Luftwaffe alle fünf Brücken in Mossul. Ein emotionaler Moment für die Menschen der Stadt, sagt Ali Barudi: «Wir hatten Tränen in den Augen, als die Brücke unten im Flussbett lag». Mossul wurde dadurch in zwei Hälften geteilt. Die Altstadt am westlichen Ufer des Tigris war IS-Gebiet. Genau dorthin führt nun Ali Barudis Spaziergang: Über einen lebhaften Fischmarkt, auf dem «Masgouf» (gegrillter Karpfen) verkauft wird – Iraks Nationalgericht.

Das einstige Zentrum Mossuls gleicht einer Geisterstadt

Hinter dem Markt wird es Schritt für Schritt ruhiger. Im Maidan, dem einst christlichen Viertel von Mossul, gibt es kein Leben mehr. Nur noch Ruinen stehen hier und unzählige Schilder, die vor Landminen warnen. Hier haben die IS-Kämpfer bis zum Schluss ihrer Besetzung der Stadt im Juli 2017 ausgeharrt. Hinterlassen haben sie ein Trümmerfeld.

Die Erinnerungen an den IS verfolgen mich jeden Tag, noch heute.

Die Minen, welche die Terrormilizen vor dem Rückzug aus Mossul gelegt hatten, wurden mittlerweile geräumt. Davon zeugen die vielen Schriftzüge an den Wänden, auf denen «Safe» (dt. sicher) steht. Dennoch kehrt hier niemand zurück. «Das einstige Stadtzentrum mit vielleicht 400'000 Einwohnern gleicht heute einer Geisterstadt», sagt Ali Barudi.

1 / 4 Legende: Das Maidan-Viertel ist geprägt von zerstörten Gebäuden. SRF / Thomas Gutersohn 2 / 4 Legende: Bei einigen Gebäuden steht nur noch die Hausfassade. SRF / Thomas Gutersohn 3 / 4 Legende: Warntafeln weisen daraufhin, welche Strassen nicht betreten werden dürfen. SRF / Thomas Gutersohn 4 / 4 Legende: Eine Wandmalerei aus dem Jahr 2022 bringt etwas Farbe ins zerstörte Viertel. SRF / Thomas Gutersohn

Nachdenklich führt er seine Tour fort. Auch er lebte während den Terrorjahren in Mossul: «Die Erinnerungen an den IS verfolgen mich jeden Tag, noch heute. Es war eine dunkle Zeit.» Nicht nur Brücken und Häuser seien zusammengebrochen, auch das ganze soziale Leben der Stadt. Er fühlte sich wie von der Aussenwelt abgeschnitten. Wer beim Surfen im Internet erwischt wurde, erhielt die Todesstrafe. Doch das ist nun vorbei. Mossul sei sicher heute.

Wiederaufbau dank der Unesco

Ali Barudi führt seine Tour zum Al-Nabi Jarjis Schrein, dahinter verbirgt sich ein Quartier, wo das Leben zurückgekehrt ist. Buben spielen Fussball auf neu-gepflasterten Strassen. Lachende Kinder habe man hier lange nicht gehört, sagt der Fotograf Ali Barudi. Die Unesco hat hier 125 Häuser wiederaufgebaut. Zudem ist sie dabei, die grosse Al-Nuri-Moschee zu renovieren, deren grünliche Kuppel von weitem zu sehen ist.

1 / 2 Legende: Ali Barudi (rechts) spricht mit einer Gruppe von Kindern. SRF / Thomas Gutersohn 2 / 2 Legende: Kinder bringen wieder Leben ins Quartier. SRF / Thomas Gutersohn

Kein anderes Gebäude symbolisiert die Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates so sehr wie die rund 800 Jahre alte Moschee. Hier trat am 4. Juli 2014 der damalige IS-Anführer Abu Baker Al-Bagdadi zum ersten und einzigen Mal öffentlich auf und hielt auf der Kanzel der Al-Nuri-Moschee eine Freitagspredigt. Mit diesem Auftritt machte Al-Bagdadi den Anspruch der Terrormiliz als selbernanntes Kalifat definitiv geltend.

Legende: Seit 2018 wird die Al-Nuri-Moschee wiederaufgebaut. SRF / Thomas Gutersohn

Auf dem Rückzug aus Mossul jagten die Dschihadisten die Moschee und dessen Minarett in die Luft. Unfassbar für Ali Barudi: «Wie kann jemand, der sich Muslim nennt, sein eigenes Haus, eine Moschee zerstören?», fragt er noch immer schockiert ob der Brutalität der Milizen.

Die Unesco und die Vereinigten Arabischen Emirate bauen das einst 45 Meter hohe Minarett nun Stein für Stein wieder auf. Dessen Bausteine habe man kilometerweit weg gefunden, das zeuge von der Kraft der Detonation, sagt Ali Barudi. Nur der Sockel ist übrig geblieben. Der Wiederaufbau des Minaretts wird noch eine Weile dauern, doch Ende Jahr soll die Moschee der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden.

1 / 4 Legende: Eine Strassenkreuzung im Zentrum von Mossul im Jahr 2017 nachdem der IS die Stadt verlassen hat. Ali Barudi 2 / 4 Legende: Dieselbe Kreuzung nach Renovationsarbeiten im Jahr 2024. Ali Barudi 3 / 4 Legende: Eine kleine Strasse in der Altstadt im Jahr 2017... Ali Barudi 4 / 4 Legende: ...und dieselbe Strasse 2024. Ali Barudi

Die Wunden der Stadt heilen langsam. Jene in den Köpfen der Menschen wahrscheinlich kaum. Zumal auch heute in Mossul noch Männer leben, die damals am Terror des IS teilgenommen haben. Ideologien sterben nie, sagt Ali Barudi. In den IS-Flüchtlingslagern lebe die IS-Ideologie nach wie vor weiter. Noch heute unterhalten die USA mehrere Lager im Irak und in Syrien mit vielen tausend IS-Verdächtigen und deren Familien.

Für diese Menschen habe man noch keine Lösung gefunden. Dennoch ist Ali Barudi überzeugt, dass die Dschihadisten nicht mehr nach Mossul zurückkehren würden. «Der IS ist am Ende. Ihm fehlt die Befehlsstruktur um wieder zu alter Grösse zu wachsen.»

Neues Leben in Mossul

Auch Mossul habe sich verändert, sagt Ali Barudi nun an der belebten Niniveh Strasse, welche zurück zur alten Brücke über den Tigris führt. Die Menschen in Mossul seien offener als zuvor, das soziale Geflecht sei heute stärker als noch vor dem IS. Es scheint als hätten die Jahre des Terrors die Menschen zusammengeschweisst. Niemand würde dem IS heute in Mossul Einlass gewähren, ist Barudi überzeugt.

Die Mauer der Angst ist durchbrochen. Hoffentlich für immer.

Auch wirtschaftlich geht es langsam aufwärts mit der Stadt. An der Ninive Strasse reihen sich Restaurants, Fruchtsaftläden, Modeboutiquen und Handy-Geschäfte aneinander. Auch der Internationale Flughafen von Mossul soll bald wiedereröffnet werden. Die Stadt atmet förmlich auf, auch wenn noch vieles zu tun ist. «Doch die Mauer der Angst ist durchbrochen. Hoffentlich für immer», sagt Ali Barudi.

1 / 3 Legende: An der Ninive Strasse sind Lebensmittelgeschäfte zurückgekehrt. SRF / Thomas Gutersohn 2 / 3 Legende: Auch Kleiderläden sind wiedereröffnet worden. SRF / Thomas Gutersohn 3 / 3 Legende: In der Stadt herrscht geschäftiges Treiben. SRF / Thomas Gutersohn

Er ist am Ende seiner Tour durch Mossul angelangt. Seine Erzählungen und seine Fotografien zeichnen ein Bild einer Stadt, die zwar mit Zuversicht vorwärts blickt, deren Narben aber noch ganz verheilt sind.