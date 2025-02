In München ist die internationale Sicherheitskonferenz offiziell eröffnet worden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Rede den internationalen Partnern ungeachtet der kurz bevorstehenden Bundestagswahl Verlässlichkeit und Stabilität zugesichert.

«Auf Deutschland ist Verlass. You can count on us», sagte Steinmeier in seiner Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In neun Tagen wählten die Deutschen ein neues Parlament, ein gutes halbes Jahr früher als geplant. «Das ist in einem stabilitätsverwöhnten Land, einem Land, das Pläne liebt, zwar ungewöhnlich, aber ich versichere Ihnen: Es ist kein Grund zur Sorge.»

Legende: Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Rede zudem die neue US-Regierung vor politischen Alleingängen gewarnt. KEYSTONE/DPA/Boris Roessler

«Unseren Partnern und Freunden sage ich: Deutsche Aussen- und Sicherheitspolitik bleibt europäisch, bleibt transatlantisch und bleibt multilateral», sagte Steinmeier. Auch in einer Zeit des politischen Übergangs gelte: «Wir verfolgen unsere Interessen, wir suchen nach gemeinsamen Lösungen, wir stellen unsere internationalen Partnerschaften breiter auf», betonte der Bundespräsident.

Steinmeier: höhere Ausgaben für Verteidigung Box aufklappen Box zuklappen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in München höhere Verteidigungsausgaben gefordert. Die 2014 gesetzte Zwei-Prozent-Ziel der Nato reiche nicht mehr, sagte Steinmeier. «Ein Jahrzehnt später werden wir deutlich mehr aufwenden müssen als damals vereinbart. Daran geht kein Weg vorbei, und jede neue Bundesregierung wird dafür die notwendigen finanziellen Spielräume schaffen müssen», sagt er. «Unsere Bundeswehr muss stärker werden. Nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern.»

Zugleich versicherte Steinmeier: «Europa bleibt Dreh- und Angelpunkt unserer Politik.» Eine nächste deutsche Bundesregierung, gleich welcher Zusammensetzung, werde und müsse ihr Handeln daran ausrichten, europäische Gemeinsamkeit zu achten und zu fördern.

Von der Leyen: Sonderklausel für Verteidigung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede in München mitgeteilt, dass sie über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen will.

«Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren», sagte sie an der Münchner Sicherheitskonferenz. «Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen.»

Druck von Trump

Hintergrund des Vorschlags von der Leyens sind insbesondere die Bedrohungen durch Russland und die Ankündigung der USA, künftig deutlich weniger sicherheitspolitische Verantwortung für Europa übernehmen zu wollen. Man werde die Verteidigungsausgaben erheblich erhöhen müssen, sagte von der Leyen.

Druck kommt dabei auch von dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der von den Nato-Mitgliedern in der EU fordert, künftig fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts auszugeben.

Vance mit Kritik an Europa

US-Vize-Präsident J.D. Vance beklagte einen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Das sei viel besorgniserregender als Bedrohungen von aussen, etwa durch Russland oder China, sagte Vance. Als Beispiel für einen Verlust der Meinungsfreiheit nannte Vance das Vorgehen der EU-Kommission gegen Soziale Netzwerke. Zudem führte der US-Vize Beispiele von antichristlichen Vorfällen in Schweden und Grossbritannien an.

Legende: US-Vizepräsident J.D. Vance sieht Zuwanderung als drängendstes Problem für Europa und die Vereinigten Staaten. KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

Zur Ukraine sagte er, er sei sicher, dass eine vernünftige Lösung gefunden werden könne.