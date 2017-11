Aids in Afrika - die Seuche grassiert unter der Oberfläche

Aus Kulturplatz vom 22.2.2017

In Afrika richtet Aids heute noch unermessliches Leid an. Südlich der Sahara ist die Infektionskrankheit für fast eine Million Tote im Jahr verantwortlich. Denn es fehlt an vielem: An der nötigen Infrastruktur, ausgebildeten Fachleuten und finanziellen Mitteln. Deshalb setzt Ruedi Lüthy sein fundiertes Wissen seit 2003 in Simbabwe ein. In der Hauptstadt Harare führt er eine ambulante HIV-Klinik mit mittlerweile über 6000 Patientinnen und Patienten. Doch die Arbeit vor Ort ist alles andere als einfach.

Igor Basic