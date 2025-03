Per E-Mail teilen

Störungen haben mehrfach zu einem weltweiten Ausfall des Kurznachrichtendienstes X geführt.

Die Website war zeitweise nicht erreichbar.

Besitzer Elon Musk sprach von einer «massiven Cyberattacke».

In der Schweiz vermeldete die Website «allestörungen.ch» kurz vor 11 Uhr über 900 Meldungen. Die Störungen verteilten sich zu zwei Dritteln auf Internet-Browser und zu einem Drittel auf Nutzungen über die App. Die meisten Meldungen stammten aus den Räumen Zürich, Basel und Bern. Die Plattform war am Mittag während rund 30 Minuten nicht erreichbar.

Weltweite Störungen

Über 21'000 Meldungen wurden in den USA verzeichnet. Ebenso in Rumänien, Thailand, Südafrika, Argentinien und Neuseeland. Eine zweite Störung trat am Nachmittag ab zirka 14.30 Uhr für ebenfalls rund 30 Minuten auf.

Legende: REUTERS/Carlos Barria

Die Hintergründe sind nicht klar. Die Information über eine anhaltende Cyberattacke veröffentlichte Musk als Kommentar zu einem anderen Post. Dieser stellte, ohne Beweise zu liefern, eine Verbindung zwischen den Demonstrationen gegen seine US-Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge), «angegriffene» Tesla-Geschäfte und der aktuellen Panne auf X her.