Das ist geschehen: Bei mutmasslich koordinierten Explosionen vieler tragbarer Funkempfänger sind im Libanon rund 2750 Menschen verletzt und 8 Menschen getötet worden. In Videos von Überwachungskameras im Libanon war zu sehen, wie es etwa in Supermärkten zu kleineren Explosionen kam. Teils lagen Menschen danach am Boden. Die Explosionen ereigneten sich örtlichen Medien zufolge in den südlichen Vororten Beiruts, wo die Hisbollah besonders stark ist, sowie im Süden des Landes.

Die Betroffenen: Der Zustand von rund 200 Verletzten sei kritisch, erklärte der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad. Verletzt wurden nach Angaben der Hisbollah-Miliz auch Mitglieder der Organisation – unter anderem Mitglieder der Elitetruppe Radwan. Zudem sollen hochrangige Hisbollah-Vertreter verletzt worden sein, wie eine der Miliz nahestehende Quelle bestätigte. Auch Irans Botschafter im Libanon, Modschtaba Amani, soll Medienberichten zufolge bei der Explosion eines Pagers verletzt worden sein.

Legende: Soldaten vor einem Spital in Beirut, in das Verletzte eingeliefert worden sind. Reuters/Mohamed Azakir

Die Rettungsmassnahmen: Augenzeugen berichteten von Panik in den Strassen Beiruts. Zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Das libanesische Gesundheitsministerium rief alle Spitäler zu höchster Alarmbereitschaft auf und forderte die Menschen auf, keine Funkgeräte zu benutzen. Bei den explodierten Geräten soll es sich um tragbare Funkrufempfänger handeln, die auch als Pager bekannt sind. Das Ministerium rief zu Blutspenden auf

Die Ursache: Die Gründe für die zeitgleichen Explosionen würden untersucht, erklärte die Hisbollah. Im Raum steht die Vermutung, dass Israel die Geräte als Angriff auf Hisbollah-Kämpfer gezielt zur Explosion gebracht haben könnte. Israels Armee kommentierte die Vorfälle zunächst nicht. Drei Mitarbeiter aus libanesischen Sicherheitskreisen sagen der Nachrichtenagentur Reuters, bei den Pagern habe es sich um neueste Modelle gehandelt, die die Hisbollah in den vergangenen Monaten eingeführt habe.

Experten: Wohl nur staatlicher Akteur in der Lage zur Aktion Box aufklappen Box zuklappen Wie SRF News in Erfahrung brachte, scheint laut Fachleuten aus dem Bereich Überwachung und Technologie eine koordinierte Operation, wie die mutmasslich in Beirut geschah, schwer durchführbar. Wahrscheinlich sind ihnen zufolge nur staatliche Akteure in der Lage dazu. Weil die Pager-Technologie so alt sei, könne man das Gerät nicht einfach hacken und mit einem Befehl zur Explosion bringen. Wohl liessen sich Batterien vielleicht kurzschliessen und entwickelten Wärme. Das genüge aber nicht für eine Explosion. Der einzige Weg, der den Experten möglich erscheint: Wenn die Geräte vorher manipuliert worden wären, noch bevor sie in Umlauf gebracht wurden. Konkret müssten sie mit sprengbarem Material versehen worden sein, das man von aussen zünden oder zum Brennen veranlassen kann. Der Sprengstoff müsste aber für die Hisbollah nicht als solcher erkennbar gewesen sein. Eine solche vorgängige Manipulation von Geräten würde den Experten zufolge bedingen, dass die ganze Lieferkette infiltriert wurde und auch Kontrollen bei der Hisbollah versagten. Der mutmasslich koordinierte Angriff wäre also von langer Hand geplant gewesen.

Ein möglicher Hintergrund: Nach fast einem Jahr Dauergefechten zwischen Israel und der Hisbollah mehrten sich zuletzt die Zeichen, dass der Konflikt zu einem offenen Krieg eskalieren könnte. Die Rückkehr der geflüchteten israelischen Bürger in ihre Wohnorte im Norden des Landes zählt nun – neben der Befreiung der Geiseln aus dem Gazastreifen und der Zerstörung der Hamas – zu Israels erklärten Kriegszielen. Der einzige Weg dahin sei «ein militärischer Einsatz», sagte Israels Verteidigungsminister Joav Galant am Montag.

Erste Reaktionen: Die Hisbollah-Miliz im Libanon wirft Israel vor, hinter den explodierenden Pagern zu stecken. Israel werde dafür seine «gerechte Strafe» bekommen, kündigt die radikal-islamische Gruppierung an. Die UNO rief derweil zur Zurückhaltung auf. Ein Sprecher nannte die Entwicklungen äusserst besorgniserregend, insbesondere angesichts der «extrem instabilen» Lage.