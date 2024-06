Promenade des Bastions in Genf: Zwei Männer entwenden in der Staatsbibliothek vier kostbare Erstausgaben des russischen Nationaldichters Alexander Puschkin. Der Versicherungswert der alten Bücher ist hoch: 173'000 Schweizer Franken. Warum ausgerechnet Puschkin? Die Spur führt nach Russland.

Eine Kopie der ersten Ausgabe «Der Gefangene im Kaukasus» von Alexander Puschkin an der Universität Warschau.

Legende: Eine Kopie der ersten Ausgabe «Der Gefangene im Kaukasus» von Alexander Puschkin an der Universität Warschau. KEYSTONE/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Der Diebstahl vom 31. Oktober 2023 in Genf ist kein Einzelfall: In zahlreichen europäischen Bibliotheken verschwinden seit 2022 kostbare Erstausgaben. Auffällig dabei: Die Diebe haben es auf russische Klassiker abgesehen, vor allem auf Werke des 1837 verstorbenen Dichters Alexander Puschkin.

Die europäische Polizeibehörde Europol verhaftet im April 2024 die mutmassliche Täterschäft des mysteriösen Bücherklaus. In Frankreich, Georgien, Litauen, Lettland und Estland werden zwei Handvoll Georgier festgenommen.

Sie werden verdächtigt, mindestens 170 Bücher im Wert von 2.5 Millionen Euro gestohlen zu haben. Ein Teil der Ware konnte sichergestellt werden.

Die Genfer Staatsanwaltschaft will sich zu den laufenden Ermittlungen nicht äussern. Zum konkreten Fall in Genf schreibt sie SRF: Zwei Personen hätten während mehrerer Tage immer wieder dieselben Bücher zur Ansicht verlangt.