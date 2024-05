Die SPD-Politikerin Franziska Giffey ist am Dienstagnachmittag bei einem tätlichen Angriff in der deutschen Hauptstadt Berlin leicht verletzt worden.

Sie habe sich selbständig zur Kontrolle in ein Spital gebracht, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

In den vergangenen Tagen waren bereits mehrfach Politikerinnen und Politiker in Deutschland angegriffen worden.

Ein Mann habe die ehemalige Regierende Bürgermeisterin in einer Bibliothek im Stadtteil Rudow unvermittelt «von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert und am Kopf sowie am Nacken getroffen», hiess es in der Mitteilung der Berliner Strafverfolgungsbehörden. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Legende: SPD-Politikerin Franziska Giffey ist als Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe zuständig und war von 2021 bis 2023 Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt. DPA/Jens Kalaene (Archiv)

Nach dem Angriff, der sich gegen 16:15 Uhr ereignet habe, habe sich Giffey «kurzzeitig zur ambulanten Behandlung der Kopf- sowie Nackenschmerzen in ein Krankenhaus begeben». Ob der zunächst flüchtige Tatverdächtige später festgenommen werden konnte, wurde nicht mitgeteilt. Auch zu möglichen Motiven äusserte sich die Polizei auf Anfrage nicht.

Weiterer Angriff in Dresden

Keine drei Stunden nach dem Angriff auf Giffey kam es in der Stadt Dresden zu einer weiteren Attacke auf eine – namentlich zunächst nicht bekannte – Grünen-Politikerin.

Schon am Freitag der vergangenen Woche war in Dresden der sächsische SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Die verantwortliche Gruppe soll davor einen 28-Jährigen angegriffen haben, der für die Grünen Wahlplakate anbrachte.

Der Angriff in Dresden sorgte bundesweit für Empörung, löste aber zugleich eine Welle der Solidarität aus.