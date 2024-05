Zwei Bündnisse haben unter dem Motto «Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie!» zu spontanen Demonstrationen in Berlin und Dresden aufgerufen. In Berlin soll ab 18 Uhr vor dem Brandenburger Tor protestiert werden, SPD-Chef Lars Klingbeil will dort reden.

In Dresden wird ab 17 Uhr am Pohlandplatz demonstriert, wie es in dem am Samstagabend veröffentlichten Instagram-Post des Internetportals «Zusammen gegen Rechts» und des Bündnisses «Wir sind die Brandmauer Dresden» heisst.