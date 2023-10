Seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten beherbergt Pakistan Millionen von Afghaninnen und Afghanen, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Allein 600'000 kamen vor zwei Jahren mit der Machtübernahme der Taliban. Von den insgesamt 4.4 Millionen Menschen haben 1.7 Millionen keine gültigen Papiere und sind damit illegal im Land.

Diese hat die Regierung nun des Landes verwiesen und begründet das mit der verschärften Sicherheitslage. Innenminister Sarfraz Bugti machte diese Woche die afghanische Diaspora für 14 der bisher 24 Selbstmordanschläge in diesem Jahr verantwortlich. Wer nicht freiwillig geht, soll deportiert werden.

In den vergangenen Monaten hatte Islamabad die Regierung in Kabul wiederholt aufgefordert, die Aktivitäten der militanten pakistanischen Taliban einzudämmen, die für viele Terroranschläge verantwortlich seien. Weil Afghanistan offenbar nicht zur Kooperation bereit sei, folge jetzt der extreme Schritt, erklärt SRF-Südasien-Korrespondentin Maren Peters.