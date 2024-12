«Die Menschen in Damaskus nutzen nun ein Grundrecht, das ihnen über Jahrzehnte verboten war: Zu demonstrieren und zu versuchen, den künftigen Lauf der Politik im Land zu beeinflussen. Die Menschen haben ein starkes Verlangen im Syrien des Umbruches mitzubestimmen, nach Jahrzehnten der Diktatur. Dass nun verschiedenste Meinungen aufeinandertreffen – konservative und progressive, säkulare und religiöse – liegt in einem so diversen Land wie Syrien auf der Hand. Es liegt an der neuen Führung in Syrien, diese Meinungen einzubeziehen in einen politischen Prozess.»