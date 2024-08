Ein Geständnis ablegen und dafür der Todesstrafe entgehen – dazu erklärten sich drei Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 bereit.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin widerruft diese Einigung nun jedoch.

Das Verteidigungsministerium in Washington blockiert das Vorgehen mit sofortiger Wirkung. Austin entband gemäss Mitteilung die Aufseherin des Verteidigungsministeriums über das entsprechende Verfahren mit «sofortiger Wirkung» und übernahm selbst die direkte Aufsicht über den Fall.

Legende: Chalid Scheich Mohammed vor Gericht in Guantanamo im Jahr 2012. Reuters/Janet Hamlin

In Anbetracht der Bedeutung dieser Entscheidung sollte «die Verantwortung für eine solche Entscheidung» bei Austin selbst liegen, so Austins Erklärung. Damit könnte den Angeklagten wieder die Todesstrafe drohen.

Scharfe Kritik an Einigung

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Mittwoch über die umstrittene Einigung informiert. Chalid Scheich Mohammed und zwei weitere Beschuldigte wollten eine Vereinbarung mit der Justiz eingehen und sich schuldig bekennen, hiess es. Weder über die genauen Details noch das weitere Prozedere wurde zunächst informiert. Die drei Männer werden im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba festgehalten.

Republikaner ebenso wie manch Betroffene äusserten sich kritisch. Unter anderem der Vorsitzende des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht im US-Repräsentantenhaus, James Comer, hatte die Einigung in einem Brief an US-Präsident Joe Biden scharf kritisiert. Die USA signalisierten damit ihren Feinden, «dass die Vereinigten Staaten nicht bereit sind, gegen diejenigen, die unser Land angreifen, mit aller Härte vorzugehen», so Comer. Die Angehörigen der Opfer hätten «Besseres verdient».