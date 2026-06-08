Auf den Philippinen hat sich ein schweres Erdbeben ereignet.

Laut dem örtlichen Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) hatte das Beben auf der Insel Mindanao eine Stärke von 7,8.

Das Institut gab eine Tsunami-Warnung heraus. Menschen in Küstennähe sollten sich schnellstens in Sicherheit bringen.

Phivolcs gab eine Tsunami-Warnung heraus. Demnach sind bis zu drei Meter hohe Wellen möglich. «Auf Grundlage aller verfügbaren Daten werden gefährliche Tsunami-Wellen für einige Küstenabschnitte vorhergesagt», schrieb auch USGS.

Es wurde von Stromausfällen berichtet, und die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Epizentrum südwestlich der Insel Mindanao

Das Epizentrum lag laut dem Philippinischen Institut für Vulkanologie und Seismologie südwestlich der Stadt General Santos auf der Insel Mindanao.

Legende: Die Philippinen werden KEYSTONE/EPA/FRANCIS R. MALASIG (Symbolbild)

Kleinere Tsunami-Wellen seien in Taiwan, Japan, Guam, Papua-Neuguinea und mehreren Inselstaaten und Territorien im westlichen Pazifik möglich. Für Hawaii oder die Küste des amerikanischen Festlands bestehe keine Gefahr, teilte das PTWC mit.

Die Philippinen, eines der katastrophenanfälligsten Länder der Welt, werden aufgrund ihrer Lage am pazifischen «Ring of Fire», einem Bogen aus seismischen Verwerfungen rund um den Ozean, häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Der Archipel wird zudem jedes Jahr von etwa 20 Taifunen und tropischen Stürmen heimgesucht.