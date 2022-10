Ist die Schweiz einem Anschlag entgangen? Viele Fragen blieben nach Bekanntwerden der Festnahmen vom 20. Juni 2022 in Stuttgart offen – nur eines haben die Behörden von Beginn ausgeschlossen: eine politische oder ideologische Motivation. Also kein Terroranschlag.

Doch wofür sollte der Sprengstoff verwendet werden? Gesucht hatten die zwei Schweizer das als «hochwirksam und synthetisch» beschriebene Material via Darknet. Deutschen Cyberermittlern fiel dies auf, und so wartete bei der Übergabe in Stuttgart-Degerloch nicht der Verkäufer, sondern die Polizei. Seither befanden sich der 24-jährige und der 26-jährige Schweizer in Untersuchungshaft und der Fall blieb mysteriös.